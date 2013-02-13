У закарпатских прокуроров лопнуло терпение: они «наехали» на милицию

Прокурор Закарпатской области Анатолий Петруня направил представление начальнику УМВД Украины в Закарпатской области Василию Варцабе, в котором требует устранить нарушения действующего законодательства в деятельности его подчиненных по профилактике и противодействию преступности, раскрытию тяжелых и особо тяжелых преступлений, в первую очередь против жизни и здоровья граждан, умышленного уничтожения или повреждения имущества, а также при проведении досудебного расследования.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, прокурор требует решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности работников УМВД Украины в Закарпатской области, которые допустили нарушения требований законов „О милиции”, «Об оперативно-розыскной деятельности» и Уголовного процессуального кодекса Украины, то есть не справились с выполнением возложенной на них государством обязанности по раскрытию резонансных преступлений.

В частности, как сообщает пресс-служба, А.Петруня неоднократно на координационных совещаниях отмечал, что криминогенная ситуация в Закарпатской области, особенно что касается поджогов автомобилей и имущества, в том числе правоохранителей и чиновников, приобретает угрожающий характер. Однако, проанализировав состояние дел относительно данной ситуации, прокурор констатировал, что правоохранителям не удалось выполнить свою основную функцию – обеспечить раскрытие резонансных уголовных дел.

По сообщению пресс-службы, особенно тревожит прокурора Закарпатья рост преступлений, связанных с умышленным повреждением имущества. Так, в органах внутренних дел области уже зарегистрировано 323 факта (из них 41 - в 2012 году) умышленного повреждения имущества путем поджога, из них раскрыто только 5. Материалы уже направлены в суд. Причем, отмечают в прокуратуре, ни одно резонансное преступление этой категории не раскрыто.

Прокуратура называет эти преступления, среди которых в основном поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов, работников органов власти и местного самоуправления: члена исполкома Ужгородского городского совета Маргариты Мощак, заместителя Ужгородского городского председателя Юрия Белякова, бывшего начальника управления имуществом города Ужгород Владимира Мартына.

В прокуратуре уточняют, что почти по всем уголовным делам этой категории досудебное следствие правоохранителями было остановлено на основании п. 3 ст. 206 УПК Украины, когда не установлено лицо, совершившее преступление. По данным пресс-службы, уже отменено 37 таких незаконных постановлений следователей милиции о приостановке досудебного следствия и даны письменные указания по этим делам.

«Прокуроры изучили эти уголовные производства и установили, что досудебное расследование по ним проводится на крайне низком профессиональном уровне, а следственные действия - бесплановые и эпизодические. Это привело к безосновательной волоките и неприятию окончательного решения, а досудебное следствие по делам преждевременно и безосновательно останавливалось», - заявляют в пресс-службе прокуратуры.

В своем представлении прокурор области акцентирует внимание начальника УМВД в Закарпатской области на том факте, что, невзирая на большой общественный резонанс отдельных преступлений, ни одного из них его подчиненные не смогли раскрыть. Кроме того, прокурор отмечает, что из года в год количество таких преступлений увеличиваются, они носят дерзкий характер, лица, которые их совершают, остаются не установленными и безнаказанными.

Прокурорскими проверками установлено, что по 20 оперативно-розыскным делам с момента возбуждения не проводились никакие розыскные мероприятия. Данные дела лежат без движения, невзирая на то, что уже неоднократно проверялись работниками облпрокуратуры, по ним давались указания по устранению нарушений, а также указывалось руководству органов внутренних дел области на активизацию оперативно-розыскной работы.

«Указанные нарушения требований Закона Украины «О милиции», «Об оперативно-розыскной деятельности», Уголовного процессуального кодекса Украины стали возможными в результате отсутствия надлежащего контроля со стороны руководителей УМВД над выполнением подчиненными работниками возложенных на них обязанностей, недостаточного уровня профессиональной подготовки и ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей следователями и оперативными уполномоченными относительно взаимодействия в раскрытии уголовных правонарушений. Все это в совокупности негативно влияет на состояние борьбы с преступностью и требует немедленного осуществления мер по устранению отмеченных нарушений действующего законодательства», - говорится в представлении прокуратуры.

Справка УНИАН. 8 февраля 2013 года Закарпатская прокуратура заявила о многочисленных фактах вмешательство правоохранителей области в предпринимательскую деятельность.