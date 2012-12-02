В Мукачево прокурору сожгли иномарку на праздник

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области, на место происшествия немедленно выехали прокурор Закарпатской области Анатолий Петруня, начальник УМВД Украины в Закарпатской области Василий Варцаба и следственно-оперативная группа Мукачевского ГО УМВД Украины в Закарпатской области.

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Как удалось выяснить, автомобиль «Мерседес ML-350», 2012 года выпуска, принадлежит матери прокурора Мукачево и которым пользовалась вся семья, полностью уничтожен огнем. Следователем СО Мукачевского ГО УМВД Украины в Закарпатской области данный факт внесен в ЕРДР.

Квалификация преступления - ч.2 ст.194 УК Украины, то есть умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога. Начато досудебное расследование, его ход взят на контроль прокурором области.