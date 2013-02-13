На шахте в Луганской области горняка смыло водой

В 13 час. 40 мин. 12 февраля в г. Антрацит Луганской области на шахте “Крепенская” на горизонте 150 м произошел внезапный прорыв воды из водосборника, которым смыло одного горнорабочего. 30 горняков самостоятельно вышли на поверхность.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7 часов утра 13 февраля судьба одного горняка остается неизвестной.

К аварийно-спасательным работам привлечены четыре отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.