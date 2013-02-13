На шахте в Луганской области горняка смыло водой

08:59, 13 февраля 2013
Общество
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На шахте “Крепенская” в Луганской области из-за внезапного прорыва водосборника горнорабочего смыло водой.

В 13 час. 40 мин. 12 февраля в г. Антрацит Луганской области на шахте “Крепенская” на горизонте 150 м произошел внезапный прорыв воды из водосборника, которым смыло одного горнорабочего. 30 горняков самостоятельно вышли на поверхность.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7 часов утра 13 февраля судьба одного горняка остается неизвестной.

К аварийно-спасательным работам привлечены четыре отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

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