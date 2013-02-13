Мэр Батурина: Под видом оптимизации уничтожается больница

Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания областной ассоциации органов местного самоуправления "Совет Черниговщины" Батуринский городской голова Анатолий Бороденко сообщил, что больницу, которая обслуживает поселок и 15 сел (около 7 тысяч человек) хотят реорганизовать в амбулаторию семейной медицины или ФАП.

Батуринский городской голова заметил, что представители Бахмачской центральной районной больницы пытаются забрать в свое заведение лучшее медицинское оборудование, в частности, так произошло с современным флюорографом.

"Под эгидой оптимизации идет уничтожение Батуринской больницы. Идет к тому, чтобы в городе Батурин, куда едут иностранные гости, сделать ФАП", - сказал он.

А.Бороденко также добавил, что жители города решительно настроены отстаивать больницу – от пикетирования райгосадминистрации до перекрытия автодорог.

Руководитель Батурина призвал представителей областной власти остановить социальное недовольство в городе и передал соответствующее обращение к председателю Черниговской ОГА Владимиру Хоменко.

В то же время, присутствующий на заседании и.о. заместителя председателя ОГА Юрий Музыка, который курирует гуманитарные вопросы, отметил, что речь идет, в первую очередь, об изменении статуса медзаведения, ведь алогичной является ситуация, когда больница в городе имеет статус районной (г. Батурин расположен на территории Бахмачского района Черниговской области - УНИАН).

"Никто не собирается ликвидировать в Батурине больницу и делать там ФАП", - отметил он.