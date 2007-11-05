Европейскими рекордсменами по цене природного газа, потребляемого в быту, является Дания. Средний датчанин платит за тысячу кубических метров газа 1115,1 евро, что в 2,3 раза превосходит среднеевропейский показатель (498,5 евро за тыс. куб. м). Об этом говорится в опубликованном в Брюсселе отчете Евростата за 2006 год. Исследование приводит средние данные о ценах на газ по 25 европейским странам.

В частности, Скандинавские соседи Дании – Швеция и Ирландия также платят за газ высокую цену – 904,8 и 869,4 евро, соответственно. Немцы и голландцы завершают группу стран, где за газ для домохозяйств платят намного больше, чем в целом по континенту – у них газ стоит 700 и 650 евро за тыс. куб. м, соответственно.

В средней ценовой группе – от 500 до 600 евро за тыс. куб. м – расположилась центральная и южная Европа. Столько за газ платят домохозяйства Австрии, Бельгии, Испании, Италии, Люксембурга, Словении и Франции.

Более низкие тарифы за газ имеют возможность оплачивать только жители бывшего социалистического лагеря, где государства проводят политику сдерживания социально-чувствительных цен. Стоимость тысячи кубометров пока не превысила 300 евро для болгар, венгров, литовцев, латышей, румын, хорватов и эстонцев.

В то же время, наиболее экономически развитые государства Восточной Европы, а именно Польша и Чехия, уже переступили 300-евровую отметку и уверенно приближаются 400-евровой. Для поляков бытовой газ в прошлом году стоил 377,7 евро, для чехов – 336,6 евро за тыс. куб. м.

Исключением из общеевропейского правила «чем дальше на восток, тем дешевле газ» в 2006 году была лишь Великобритания, потребителям которой голубое топливо обходись в 413 евро за тыс. куб. м. Это вдвое меньше, чем платили соседи англичан – ирландцы, и почти на 20% ниже среднеевропейского показателя.

Счета с наиболее низкими тарифами на газ в 2006 году, по данным Евростата, приходили эстонцам. Их затраты на тысячу кубометров топлива составляли всего 219,2 евро.

Евростат в исследовании не приводит цены на газ у ближайших соседей Украины – россиян, белорусов и молдаван, поскольку эти страны не входят в ЕС. Стоимость природного газа для домохозяйств Украины в нынешнем году составляет 339 грн. за тыс. куб. м (около 45 евро), что в 11 раз ниже среднеевропейского показателя, рассчитанного Евростатом.

Справка УНИАН. Средние цены на газ для домохозяйств ЕС-25 (по состоянию на 1 января 2007 года).

Страна домохозяйства (средняя для всех групп потребителей) евро/тыс. куб. м

Австрия 592,3

Бельгия 504,5

Болгария 276,2

Великобритания 413,9

Венгрия 270,9

Германия 700,3

Дания 1115,1

Ирландия 869,4

Испания 503,9

Италия 618,9

Латвия 253,5

Литва 259,1

Люксембург 493,6

Нидерланды 649,3

Польша 377,7

Португалия 534,6

Румыния 299,4

Словакия 458,2

Словения 524,8

Франция 515,1

Хорватия 271,6

Чехия 336,6

Швеция 904,8

Эстония 219,2

Средняя для ЕС - 25 498,5