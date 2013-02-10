В Одессе 26-летняя мать выбросила младенца с восьмого этажа

Как сообщает пресс-служба Одесского городского управления милиции, выехав на место происшествия, сотрудники милиции установили, что по указанному адресу из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже девятиэтажного дома, выбросили девятимесячную девочку. От полученных травм младенец умер на месте.

В гибели ребенка подозревается его 26-летняя мать. На момент задержания работниками милиции молодая женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить свои действия и совершенный ею поступок она не смогла.

Подозреваемая доставлена в отдел милиции для дальнейшего выяснения обстоятельств трагедии.