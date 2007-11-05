В БЮТ считают, что комиссия Азарова «крышует» рейдеров

Блок Юлии Тимошенко в новом Кабмине намерен ликвидировать межведомственную комиссию по противодействию рейдерству.

Об этом в интервью газете «Дело» от 5 ноября заявил кандидат в народные депутаты от БЮТ Андрей ПОРТНОВ.

По его словам, данная комиссия, которую сегодня возглавляет первый вице-премьер Николай АЗАРОВ, «не борется с рейдерством, а «крышует» рейдеров». А.ПОРТНОВ отметил, что схема работы этой комиссии проста — «любой конфликт между акционерами «нужного» предприятия называют рейдерством, «назначают» виновного и потом начинают его «иметь» всей страной». «Когда наш блок придет к власти, мы эту комиссию ликвидируем - я вам обещаю», - сказал он.