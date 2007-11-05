Украинцы уже раскупили половину туров на Новый год

Почти половину туров на новогодне-рождественские праздники практически раскупили.

Свободных мест на Ямайку и в Финляндию уже нет, говорят в туристических компаниях. Популярностью пользуются Австрия, Словакия и Турция. Активно покупают путешествия также в родные Карпаты.

Фишка нынешнего сезона — Финляндия, которая вернула себе славу зимней Мекки. На Новый год сюда поедет немало украинцев. Тур стоит приблизительно тысячу евро. А за полторы можете побывать еще и в гостях у самого Санта Клауса.

В целом стоимость туров на новогодне-рождественские праздники возрастает на десять-двадцать процентов. Если у вас нет достаточно денег — можете отдохнуть и за меньшую сумму, но в декабре.

Вообще украинские туристы стали более опытными, говорят эксперты. Перед визитом в турагентства они через Интернет выбирают не только страну, а и отель, и экскурсионную программу.

ICTV