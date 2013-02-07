Добыча сланцевого газа в Украине разрушит монополию Газпрома - эксперт

Такие же тенденции специалисты фиксируют в Европе и других странах мира.

Свое мнение о развитии ситуации газете «Взгляд» высказал эксперт по энергетической и экономической безопасности Международного института стратегических исследований Пьер Ноэль. По его убеждению, экспортные позиции «Газпрома» в Европе серьезно пострадали от комбинации из снижающегося потребления и возрастающей доступности сжиженного газа (LNG) по спотовым ценам. Последнее является непрямым последствием сланцевой революции в США.

— Да и еще раз да — сланцевый газ является реальной угрозой для «Газпрома», а LNG-инфраструктура уже агрессивно конкурирует с прокачкой газа по трубам в Европе. Через некоторое время, нетрадиционный газ заставит провести реструктуризацию азиатских рынков. Для газовых компаний будущее будет намного менее комфортным, чем прошлое, - уверен Ноэль.

По прогнозам эксперта, долгосрочное влияние сланцевой революции может проявиться в сокращении международной торговли: большая часть добытого сланцевого газа будет потребляться внутри страны (Северная Америка, Латинская Америка, Китай и т. д.). Ожидается сильный рост глобального потребления газа и торговли, но доля международной торговли для потребления газа вырастет не намного.

Европа останется одним из крупнейших импортеров газа (из-за снижения уровня добычи в Северном море), но основной рост импорта газа будет происходить в Азии.