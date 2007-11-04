VІІІ международный конкурс по украинскому языку продлится свыше полугода

9 ноября в Кировограде торжественно откроется VІІІ международный конкурс по украинскому языку имени Петра Яцыка.

Как сообщили УНИАН в оргкомитете конкурса, по определению прессы, этот конкурс - одна из самых массовых патриотических акций в Украине. Ежегодно в этом языковом марафоне принимает участие свыше 5 млн. школьников и студентов.

Стартует конкурс в день украинской письменности и языка. В этот же день по всей Украине состоится первый этап турнира – школьники, студенты и другие участники напишут Диктант национального единства.

Конкурс продлиться свыше полугода.

Среди конкурсантов – школьники, учащиеся профессионально-технических училищ, техникумов, колледжей и студенты высших учебных заведений разных министерств Украины, а также молодежь украинской диаспоры. В прошлом году к конкурсу приобщились, приказа министра обороны Украины, и военные.

Целью этого уникального языкового марафона, как отмечается в Приказе министра образования и науки Украины, является “содействие утверждению государственного статуса украинского языка, подъема ее престижа среди ученической молодежи, воспитания уважения к культуре и традициям украинского народа”, а задачей – “повышение уровня знаний по украинскому языку, воспитание у молодого поколения украинцев любви к языку, своему народу, осознанию того, что украинский язык является генетическим кодом украинской нации”.

Организаторы конкурса – Министерство образования и науки Украины, Министерство культуры и туризма, Министерство обороны, Министерство иностранных дел и Лига украинских меценатов.