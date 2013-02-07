Экс-министр: чтобы иметь качественные дороги, украинцы должны больше платить

Система дорожного хозяйства в Украине не реформировалась с советских времен, и чтобы иметь качественные автодороги украинцы должны больше платить за пользование ими, ведь на сегодня украинский водитель за использование автодотрасс платит в четыре раза меньше чем немецкий. Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший министр транспорта Иосиф Винский.

«У нас уникальная система дорожного хозяйства, такой системы как в Украине нет - она ​​не реформировалась со времен Сталина. Мы должны понять, что за дороги должны платить те, кто по ним ездят, а они платить не хотят. Сегодня рядовой украинский водитель с одного литра бензина платит в четыре раза меньше чем немецкий. Такого не бывает - если есть деньги на «Мерседесы», которые стоят 150 тысяч долларов, то должны быть деньги на содержание дороги по которой этот «Мерседес» ездит », - заявил Винский.