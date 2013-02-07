Харьковские медики хотят получить доступ к Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявили члены Харьковского научного медицинского общества (ХНМО)

В частности, председатель ХНМО Николай Хвисюк отметил, что сегодня состоянием здоровья Ю.Тимошенко занимаются немецкие врачи и они отвечают за ее лечение. В то же время, он выразил обеспокоенность тем, что в СМИ появляются много публикаций, в которых обвиняются в неэффективном лечении экс-премьера именно харьковские медики.

Ректор Харьковского медицинского университета, профессор Владимир Лисовой заметил, что украинские специалисты в известной мере привлекаются к консультированию, но не несут ответственности за процесс лечения Ю.Тимошенко.

По его словам, медицинское сообщество Харькова неоднократно заявляло о желании и возможности взяться за лечение Ю.Тимошенко в полном объеме. “Наши медики изъявляют и в дальнейшем желание и уверенность, что они действительно в состоянии помочь в этой ситуации и готовы в полном объеме участвовать в лечебных и диагностических мероприятиях”, - сказал В.Лисовой.

В свою очередь, заведующий кафедрой психотерапии Харьковской медицинской академии последипломного образования Борис Михайлов заявил, что существующий формат взаимодействия немецких и украинских врачей в процессе лечения Ю.Тимошенко фактически исчерпан, и берлинские специалисты самоустранились от сопровождения экс-премьера.

“В настоящее время существующий формат взаимодействия с немецкими коллегами себя в сущности исчерпал. Девять месяцев длится процесс терапии, около 600 лечебных процедур было отпущено, в последнее время действительно немецкие коллеги самоустранились от сопровождения пациента”, - сказал Б.Михайлов.

По его мнению, такая ситуация не может продолжаться бесконечно, и в первую очередь это вредит самой Ю.Тимошенко.

“Нужно внести ясность. Или мы возобновляем продуктивные контакты с зарубежными коллегами и продолжаем терапевтическое сопровождение, или мы получаем ясный ответ, что мы должны всецело взять на себя дальнейшую ситуацию лечения. Не может неопределенная ситуация продолжаться до бесконечности”, - сказал Б.Михайлов.

Заведующий отделом сосудистой патологии головного мозга Института неврологии, психиатрии и наркологии Национальной академии медицинских наук Украины, член международной медицинской комиссии Тамара Мищенко отметила, что план лечения Ю.Тимошенко, составленный специалистами берлинской клиники «Шарите», «продолжается, но он практически завершен».

На пресс-конференции члены ХНМО распространили свое обращение к СМИ и общественности, в котором, в частности, отмечается, что отсутствие в течение нескольких месяцев консультаций и медицинских назначений со стороны немецких врачей подтверждает то, что “формат профессиональных договоренностей о сотрудничестве можно считать исчерпанным”.

“Длительный срок пребывания пациентки в стационаре и беспрецедентное количество медицинских процедур - или неэффективность назначений, или преднамеренное затягивание лечения по политическим или другим мотивам. В таких обстоятельствах мы по-прежнему стремимся приобщиться к лечению Ю.Тимошенко с тем, чтобы дать ответ обществу, сколько еще будет длиться это лечение”, - говорится в обращении украинских медиков.

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Как сообщал УНИАН, 9 мая 2012 года Ю.Тимошенко была госпитализирована из Качановской исправительной колонии в ЦКБ «Укрзалізниці», с тех пор ее процессом реабилитации руководят специалисты берлинской клиники «Шарите» Карл Макс Айнхойпль, Лутц Хармс и Аннет Райсхауэр, которые периодически приезжают в Харьков, чтобы провести обследование пациентки и предоставить рекомендации по продолжению ее реабилитации.

В частности, А.Райсхауэр посещала Ю.Тимошенко в Центральной клинической больнице «Укрзалізниці» в Харькове 17 декабря 2012 года.

30 января 2013 года защитник экс-премьера, народный депутат Украины Сергей Власенко сообщил, что Ю.Тимошенко вскоре посетят немецкие врачи.

"Насколько мне известно, врачи «Шарите» должны приехать к ней в ближайшее время", - сказал он.