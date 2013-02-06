Митрополит УПЦ: для церкви не проблема перейти на украинский язык

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом первый викарий Киевской Митрополии, постоянный член Священного Синода УПЦ, управляющий делами УПЦ, ректор Киевских Духовной Академии и Семинарии митрополит Бориспольский Антоний сообщил сегодня на пресс-конференции в московском Храме Христа Спасителя по итогам архиерейского Собора.

«В современных условиях около 7 млн украинцев находится за границей, и им также нужно предоставить возможность церковного окормления. Мы как раз обращались к архиерейскому Собору, чтобы разработать более гибкий и более простой механизм, чтобы УПЦ могла направлять туда священнослужителей», - сказал он.

В качестве примера митрополит Антоний назвал Италию, где уже в нескольких храмах отправляют службы православные священники из Украины.

«В Милане, например, арендуется храм, который входит в юрисдикцию РПЦ. Но поскольку там большинство прихожан украинцы, то и священник направляется из Украины», - сказал митрополит Антоний.

При этом он добавил, что священники из Украины направляются за границу в храмы на большие праздники - Рождество, Пасху.

Кроме того, по словам митрополита, сферой внимания УПЦ (МП) является также украинская диаспора в Северной Америке.

«Если брать нашу диаспору, то самое большое количество наших соотечественников – в США и Канаде. И поэтому даже епископ, который окормляет приходы РПЦ в Канаде, традиционно направляется из Украины», - отметил он.

«Вопрос не религиозный, а культурного направления. Ведь очень важно, когда священник может, например, принять исповедь у человека, который общается на украинском языке», - объяснил митрополит.

При этом он отметил, что, согласно принятым еще в 1990-х годах нормам, «если 2/3 прихожан хотят службу на украинском или другом языке – никаких вопросов не возникнет». «В наших приходах, даже на территории Украины, есть приходы, где службы ведутся на венгерском, румынском, церковнославянском и украинском языках. Вопрос выбора языка богослужения - не проблемный для церковного сознания», - сказал митрополит Антоний.

Он добавил, что на украинский язык богослужений в основном перешли приходы на Волыни, но есть такие приходы и в Киеве.

Как говорится в докладе митрополита Киевского и всея Украины Владимира на архиерейском Соборе, который зачитывал Антоний, актуальность присутствия священников УПЦ (МП) за границей вызвана также работой там греко-католических церковных структур.

«Нередко православные украинцы, оказываясь за границей, в стремлении сберечь свою национальную и культурную идентичность начинают посещать греко-католические храмы», -отмечается в документе. Также в последнее время наблюдаются попытки УПЦ КП организовать свои приходы в диаспоре.

«Все это не может не вызывать у нас беспокойства. Мы должны задуматься над разработкой более эффективного механизма пастырского окормления украинцев в диаспоре», считают в УПЦ МП.

2-5 февраля 2013 года в Москве состоялся архиерейский Собор Русской православной церкви. Для участия в нем в столицы РФ прибыли представители из 247 епархий: России, Украины, Беларуси, Молдовы, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Эстонии, а также епархий, находящихся в дальнем зарубежье. Украинскую православную церковь представлял 71 митрополит из 73-х, входящих в состав Собора.