В Винницкой области ввели регистрацию мопедов и скутеров

Первым среди областей Украины Винницкий областной совет принял решение о введении обязательной регистрации мопедов и скутеров с объемом двигателя до 50 кубических сантиметров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в решении Винницкого областного совета.

Согласно принятому решению, Винницкий облсовет обязал всех владельцев малолитражных мопедов и скутеров с 1 января 2008 года зарегистрировать свои транспортные средства.

Регистрация мопедов будет осуществляться в регистрационно-экзаменационных отделах при соответствующих подразделениях ГАИ, для регистрации владелец мопеда должен предоставить сам мопед для осмотра инспектором ГАИ, а также паспорт гражданина Украины, документы, подтверждающие покупку мопеда, а также квитанцию об оплате за номерной знак и регистрационный талон. В ГРЭО регистрируется соответствующее заявление владельца мопеда, ему выдаются номерные знаки и регистрационный талон на мопед.

Карточка водителя мопеда, кроме личных данных будет содержать графу с данными о местожительстве, телефоне и группе крови водителя мопеда, а также отметки о нарушении им правил дорожного движения.

Регистрация мопедов введена из-за значительного роста дорожно-транспортных происшествий с участием водителей малолитражных мопедов