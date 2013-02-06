Сегодня Кабмин рассмотрит изменения в закон о статусе судей

06:06, 06 февраля 2013
Общество
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В среду, 6 февраля, под председательством премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета министров Украины.

Засідання Кабінету Міністрів України

Как сообщает Правительственный портал, согласно повестке дня, во время заседания правительство рассмотрит законопроекты об утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2013-2017 годы; внесение изменений в Закон Украины „О судоустройстве и статусе судей” относительно определения предельной численности работников Государственной судебной администрации Украины; внесение изменения в Закон Украины „О судебном сборе” относительно освобождения от уплаты судебного сбора; внесение изменений в Земельный кодекс Украины относительно прекращения права пользования земельными участками предприятий, учреждений и организаций, которые находятся в ведении Национальной академии наук Украины и отраслевых академий наук.

Также правительство рассмотрит проекты указа Президента Украины о Стратегии защиты и интеграции в украинское общество ромского национального меньшинства до 2020 года.

Кроме того, Кабмин рассмотрит Методику определения размера убытков в результате нарушения заказчиками требований законодательства в сфере государственных закупок; изменения к Порядку использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для документирования граждан и создания и обеспечения функционирования информационно-телекоммуникационных систем консульской службы; Концепцию Государственной целевой правоохранительной программы установления современных систем безопасности, применения средств внешнего контроля (наблюдения) и быстрого реагирования на период до 2016 года; план первоочередных мер по интеграции Украины в Европейский Союз на 2013 год и другое.

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