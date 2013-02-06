Сегодня Кабмин рассмотрит изменения в закон о статусе судей

Как сообщает Правительственный портал, согласно повестке дня, во время заседания правительство рассмотрит законопроекты об утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2013-2017 годы; внесение изменений в Закон Украины „О судоустройстве и статусе судей” относительно определения предельной численности работников Государственной судебной администрации Украины; внесение изменения в Закон Украины „О судебном сборе” относительно освобождения от уплаты судебного сбора; внесение изменений в Земельный кодекс Украины относительно прекращения права пользования земельными участками предприятий, учреждений и организаций, которые находятся в ведении Национальной академии наук Украины и отраслевых академий наук.

Также правительство рассмотрит проекты указа Президента Украины о Стратегии защиты и интеграции в украинское общество ромского национального меньшинства до 2020 года.

Кроме того, Кабмин рассмотрит Методику определения размера убытков в результате нарушения заказчиками требований законодательства в сфере государственных закупок; изменения к Порядку использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для документирования граждан и создания и обеспечения функционирования информационно-телекоммуникационных систем консульской службы; Концепцию Государственной целевой правоохранительной программы установления современных систем безопасности, применения средств внешнего контроля (наблюдения) и быстрого реагирования на период до 2016 года; план первоочередных мер по интеграции Украины в Европейский Союз на 2013 год и другое.