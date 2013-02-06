В пяти городах открылись приемные министра обороны

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины.

«Создание Региональных общественных приемных министра обороны Украины непременно будет способствовать своевременному и публичному реагированию оборонного ведомства как органа исполнительной власти на инициативы и обращения общественности, а также решению неотложных проблем военнослужащих, членов их семей, ветеранов непосредственно на местах, – убежден заместитель министра обороны – руководитель аппарата Владимир Можаровский.

Деятельность приемных будут координировать военные комиссары и их помощники по правовой работе Донецкого, Львовского и Черниговского областных и Киевского и Севастопольского городских военных комиссариатов совместно с представителями общественных организаций.

В дальнейшем планируется открыть Региональные приемные министра обороны Украины в других областях Украины.