В пяти городах открылись приемные министра обороны
В Донецке, Львове, Чернигове, Киеве и Севастополе и гарнизонах открылись Региональные общественные приемные министра обороны Украины.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины.
«Создание Региональных общественных приемных министра обороны Украины непременно будет способствовать своевременному и публичному реагированию оборонного ведомства как органа исполнительной власти на инициативы и обращения общественности, а также решению неотложных проблем военнослужащих, членов их семей, ветеранов непосредственно на местах, – убежден заместитель министра обороны – руководитель аппарата Владимир Можаровский.
Деятельность приемных будут координировать военные комиссары и их помощники по правовой работе Донецкого, Львовского и Черниговского областных и Киевского и Севастопольского городских военных комиссариатов совместно с представителями общественных организаций.
В дальнейшем планируется открыть Региональные приемные министра обороны Украины в других областях Украины.