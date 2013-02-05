Завтра в Украине - до 13° тепла

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 6 февраля будет облачно с прояснениями. В западных областях мокрый снег, днем с дождем, местами налипание мокрого снега, ночью на Закарпатье и в Карпатах местами сильный снег; на остальной территории без осадков, лишь в северных областях ночью и утром небольшой мокрый снег. На дорогах страны, кроме южной части, гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в восточных областях до 8° мороза, днем 0-5° тепла, в южных областях 4-9° тепла; в Крыму ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 8-13° тепла.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой мокрый снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла.

В столице ночью и утром небольшой мокрый снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.