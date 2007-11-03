В больницах Днепропетровска остаются 13 пострадавших от взрыва газа

В медицинских заведениях Днепропетровска продолжают лечение 13 человек из числа пострадавших во время взрыва газа, в том числе двое детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, продолжаются работы по разбору, демонтажу и вывозу разрушенных конструкций 3-го подъезда 10-этажного 4-подъездного жилого дома по ул. Мандриковской, 127, где 13 октября произошел взрыв бытового газа. Продолжается вывоз личного имущества жителей 1, 2 и 4 подъездов. Разобрано около 35,9% конструкций 3-го подъезда (демонтировано 100% 10-го, 9-го, 8-го, 7-го, 6-го и 5-го этажей). С места происшествия вывезено 339 самосвалов с обломками строительных конструкций, общим весом около 3 тыс. 390 тонн. К проведению демонтажных работ от коммунальных служб и частных организаций области и города привлечено 89 чел. но 19 ед. специальной и инженерной техники.

Для обеспечения безопасности строителей во время проведения работ от МЧС привлечено 40 чел. личного состава и 7 ед. техники.