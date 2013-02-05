Официальный курс валют на 5 февраля
04:00, 05 февраля 2013Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни.
Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 5 февраля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 4 февраля – 799.3000)
100 EUR – 1083.2114 (на 4 февраля – 1090.5649)
10 RUR – 2.6710 (на 4 февраля – 2.6646)
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