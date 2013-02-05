Официальный курс валют на 5 февраля

Нацбанк установил официальный курс гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 5 февраля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.3000 (на 4 февраля – 799.3000) 100 EUR – 1083.2114 (на 4 февраля – 1090.5649) 10 RUR – 2.6710 (на 4 февраля – 2.6646) Все курсы валют на 5 февраля

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter