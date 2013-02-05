Азаров предложил ЕБРР строить метро

Об этом сообщил премьер-министр страны Николай Азаров на встрече с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти, сообщили в пресс-службе правительства Украины.

"За время сотрудничества реализовано 300 проектов на сумму 7,5 млрд евро", - отметил Н.Азаров. Он добавил, что в 2013 г. Украина продолжит реализацию различных инфраструктурных проектов, в том числе и по соглашениям с ЕБРР. В частности, речь идет о строительстве воздушной линии Запорожская АЭС - Каховка мощностью 750 кВт и метро в Днепропетровске, о развитии транспорта и дорожной инфраструктуры.

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Кроме того, Украина высоко оценивает возможность достижения согласия по проекту "Комплексная программа повышения уровня безопасности энергоблоков атомных станций". Н.Азаров также поблагодарил ЕБРР за помощь Украине в реализации проектов по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В свою очередь, президент банка отметил, что в 2012 г. было реализовано 35 новых проектов на общую сумму 950 млн евро. "У нас есть много перспективных инвестиционных проектов, которые мы готовые реализовать. В частности, в сфере развития инфраструктуры, повышения атомной безопасности. Это также муниципальная инфраструктура, автомобильные дороги и железная дорога", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.