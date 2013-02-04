Азаров уверяет, что Украина улучшает инвестклимат и борется с коррупцией

В Украине проводится большая работа по улучшению инвестиционного климата и преодоление коррупции. Об этом заявил Премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с Президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти.

Глава Правительства подчеркнул, что в Украине благоприятный инвестиционный климат. «Инвестиционный климат в Украине абсолютно нормальный», - подчеркнул Николай Азаров, добавив, что свидетельством тому является недавнее подписание крупной инвестиционной сделки с компанией Shell по разработке Юзовского месторождения газа. «Объем инвестиции составляет 10 млрд долл», - сказал он.

Как сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, по словам Н.Азарова, в Украине реализуется национальный план структурных реформ, выполнение которого обеспечивает Правительство.

Он подчеркнул, что в прошлом году Украина повысила рейтинг по привлекательности ведения бизнеса почти на 50 позиций. По рейтингу Doing Business-2012 Украина поднялась на 16 позиций.

Н.Азаров подчеркнул, что в этом году Украина планирует войти в сотню стран по легкости ведения бизнеса.

Также, как отметил Премьер-министр, Украина сотрудничает с различными международными организациями по экономическим вопросам, среди которых, в частности, Американская торгово-экономическая палата, Европейская бизнес-ассоциация и др.

По словам Главы Правительства, в Украине ведется большая работа по поддержке и защите прав инвесторов и бизнеса.

Н.Азаров отметил, что бизнес положительно воспринял введение изменений в контексте принятия нового Налогового и Таможенного кодексов. Он сообщил, что в Украине налог на прибыль составляет 19%, действует автоматический возврат налога на добавленную стоимость, решен ряд проблем с таможенным оформлением грузов. Также значительно упрощены условия ведения бизнеса. Кроме того, принят новый Уголовный процессуальный кодекс, проведена судебная реформа, создаются центры по предоставлению административных услуг.

Премьер-министр заверил собеседника, что в Украине также ведется большая борьба с коррупцией. «Существует целая программа, которая с одной стороны делает прозрачной механизмы принятия решений, а с другой - повышает ответственность административных лиц за коррупционную деятельность», - сказал он.