Казахстан построит в Дамаске мавзолей средневекового философа

Казахстан профинансирует реставрацию мавзолея султана Бейбарса в Дамаске, а также строительство мавзолея и этнокультурного центра на месте захоронения средневекового философа Абу Насра Аль-Фараби. Как пишет Gazeta.kz, договоренность об этом была достигнута между правительствами Казахстана и Сирии.

В пресс-службе казахского МИД уточнили, что объем финансирования составит 4,6 миллиона долларов. Генеральным подрядчиком указанных проектов выступил предприятие "Казреставрация" Министерства культуры и информации Казахстана. Оно же будет контролировать процесс реализации проекта до полного завершения работ.

Реализация проектов начнется уже в этом году, а закладка камня на этих объектах состоится с участием глав Казахстана и Сирии в ходе визита Нурсултана Назарбаева в Дамаск, запланированного на 5-7 ноября.

Предводитель мамлюков Бейбарс правил в Египте и Сирии в XIII веке и считался самым могущественным султаном мамлюкского государства. Он был родом из области, входящей в настоящее время в территорию Казахстана. Философ и писатель Аль-Фараби (IX-X века) родился на территории современной Чимкентской области Казахстана. Часть своей жизни провел в Дамаске. Аль-Фараби - автор комментариев к сочинению Аристотеля и Платона. Его труды оказали влияние на Ибн Сину, Ибн Рушда, а также на философию и науку средневековой Западной Европы.

Лента.ру