Ющенко вручил Роговцевой Орден Державы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вручил народной артистке Аде РОГОВЦЕВОЙ Орден Державы.

Как сообщает пресс-служба главы государства, церемония награждения состоялась сегодня в Национальном академическом драматичном театре им. Ивана Франко в Киеве во время бенефиса А.РОГОВЦЕВОЙ. Мероприятие было посвящено ее 70-летию.

Поздравляя юбиляршу, Президент сказал: «Слова, которые я скажу, неоригинальны, потому что их могут повторить миллионы людей – Ада Николаевна, я Вас люблю».

Он поблагодарил А.РОГОВЦЕВУ за ее творчество, «которое помогает людям разобраться, что хорошо и что плохо, где высокое и где достойное». Президент назвал спектакли и фильмы с участием актрисы «школой усовершенствования и прекрасным комплиментом украинской нации».

Как сообщалось, в июле глава государства подписал Указ о присвоении А.РОГОВЦЕВОЙ звание Героя Украины с вручением Ордена Державы. Как отмечалось в документе, народная артистка удостоена высокой награды «за самоотверженное служение Украине на ниве театрального и киноискусства, утверждения идеалов духовной красоты, человеческого достоинства и добра, многолетнюю подвижническую творческую деятельность».