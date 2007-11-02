Ющенко сделал серьёзное предложение главе Нацбанка

В Украине монетарная составляющая в показателе инфляции находится на уровне 1,5% .

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня на совещании в Кабинете министров по вопросам ценовой политики.

«Руководствуясь статистикой, оценивается монетарное влияние на сегодняшний уровень инфляции – 1,5 пункта из 8,6», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент предложил главе правления Национального банка Украины Владимиру СТЕЛЬМАХУ за короткое время предпринять меры для локализации монетарного влияния на показатель инфляции.

«Национальный банк, на мой взгляд, обязан сегодня принять меры для тактического влияния на ситуацию в рамках своей компетенции. Мы должны почувствовать, что Национальный банк вместе с Антимонопольным комитетом, отраслевыми министерствами, местными администрациями и правительством способны сформировать совместный пакет быстрых дел для решения проблемы», - добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, в Украине инфляция в сентябре против августа т.г. составила 2,2%, в январе-сентябре (к декабрю прошлого года) - 8,6%. Инфляция в сентябре 2007 года против сентября 2006 года составила 14,4%, в январе-сентябре 2007 года против января-сентября 2006 года - 11,9%.