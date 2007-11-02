Ющенко беспокоит финансовая ситуация в «Нафтогазе Украины»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен финансовой ситуацией в НАК «Нафтогаз Украины» и предлагает правительству рассмотреть деятельность этой компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня на расширенном совещании в Кабинете министров по вопросам ценовой политики.

«Меня беспокоит несбалансированность финансового баланса этой компании. 7 млрд. грн. в бюджете на текущий год дисбаланс существует», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент также считает, что до принятия государственного бюджета на 2008 год необходимо рассмотреть и утвердить баланс НАК «Нафтогаз Украины».

По его мнению, также существуют проблемы в концепции использования подземных хранилищ газа. «Мы имеем прекрасный запас, но мы должны говорить об условиях наполнения хранилищ», - отметил он.

В.ЮЩЕНКО также считает, что существуют проблемы в деятельности «Укртранзитгаза». «Модернизации, которые были сделаны, или изменения на этом рынке были или диверсиями, или вещами, которые нужно срочно посмотреть. Нужно навести элементарный порядок в газовом хозяйстве», - убежден глава государства.

Как сообщал УНИАН, в июне Кабмин утвердил финплан НАК «Нафтогаз Украины» с уровнем доходов 35 млрд. грн.

Своим постановлением от 24 октября правительство внесло изменения в консолидированный финансовый план «Нафтогаза Украины» на 2007 год. В частности, изменения внесены в основные показатели сводного движения средств НАК «Нафтогаз Украины» как отдельного юридического лица, а также его дочерних компаний "Укргазвыдобування", "Укртрансгаз", "Черноморнефтегаз" и "Газтепло".

Параметры изменений в консолидированный финплан НАК «Нафтогаз Украины» не обнародованы.

15 октября международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило рейтинги НАК «Нафтогаз Украины» под наблюдение в список Rating Watch с пометкой «Негативный».

В агентстве пояснили, что это рейтинговое действие обусловлено двумя отдельными событиями. Во-первых, "Нафтогаз" не опубликовал финансовую отчетность по МСФО за 2006 год. Держатели облигаций должны были получить эту отчетность к 31 августа 2007 года.

Во-вторых, к 1 ноября 2007 года "Нафтогаз" должен был урегулировать платежи в размере до 700 млн. долл. за поставки природного газа. Эта сумма причитается компании "УкрГаз-Энерго", которая является совместным предприятием “Нафтогаза” и РосУкрЭнерго (50%/50%), а последняя компания в свою очередь является совместным предприятием “Газпрома” и частных лиц (50%/50%). В отсутствие обновленной финансовой отчетности для Fitch представляется сложным определить влияние на финансовое положение компании в связи с предстоящими платежами.