Азаров нашел для Ющенко ложку меда в бочке дёгтя

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ отмечает позитивные сдвиги в тарифной ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на расширенном совещании относительно ситуации на рынке продовольственных товаров, которое проходит под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Уже есть позитивные изменения. За девять месяцев текущего года тарифы на ЖКУ выросли лишь на 4,2% против 30% в прошлом году. И это при условии повышения цены на газ с 90 до 130 долларов», - сказал Н.АЗАРОВ.

В текущем году, как подчеркнул первый вице-премьер-министр, по сравнению с прошлым годом в 2,3 раза увеличено количество денежных средств на субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщал УНИАН, на совещании в Кабмине по вопросам ценообразования В.ЮЩЕНКО заявил о своей обеспокоенности в связи с высокими темпами роста цен и инфляции. Президент уточнил, что за 9 месяцев текущего года рост цен на продовольственные товары составил 12,4%, а на услуги - 8,7%. В.ЮЩЕНКО напомнил, что в 2007 году уровень инфляции планировалось удержать на показателе 7,5%.

При этом глава государства отметил, что наиболее высокими темпами выросли цены на подсолнечное масло (на 49%) при том, что в 2006 году цена снизилась на 2,4%; цена муки увеличилась на 28% против 4% в 2006 году; цена на яйца увеличилась на 18%, в то время как в 2006 году отмечалось ее снижение на 21%.