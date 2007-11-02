Гурвиц: Одесса не объявляет войну морпорту, но грузовики не пропустит

Исполком Одесского горсовета решил запретить въезд в город большегрузных машин в дневное время. Прежде всего это касается контейнеровозов, которые двигаются к морскому торговому порту.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании исполкома депутат Александр КРАВЕЦ (Партия регионов) заявил, что в последние годы руководство порта сделало город заложником порта. “Валки большегрузных автомобилей часто по сути блокируют дороги на подъездах к порту. Ведь одно судно-контейнеровоз обслуживают 300 грузовиков, потому город должен контролировать состояние перевозок», - подчеркнул депутат.

Городской председатель Одессы Эдуард ГУРВИЦ, в свою очередь, уточнил, что „порту выделено 50 га земли на границе города, где следует оборудовать стоянку транспорта и создать необходимые условия для отдыха водителей”. Нынешнее решение совсем не означает, подчеркнул он, что „городские власти начинают войну с этим предприятием - мы просто настаиваем на соблюдении существующих правил и учете интересов одесситов. И призываем избегать попыток решать проблемные задачи порта за счет города”.

По словам городского председателя „до сих пор остается не решенной и проблема перегрузки большегрузных грузовиков, которые двигаются по центральным улицам города. И это при том, что движение грузовиков по городским магистралям создает более трети всех вредных выбросов в атмосферу Одессы”.

На заседании горисполкома также приняты ряд мер по переносу на ночное время работы технологического транспорта и подвоза товаров в магазины города.