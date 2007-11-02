Президент выдал указ об озеленении страны

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с целью улучшения состояния окружающей среды и привлечения широких слоев населения к решению экологических задач подписал сегодня Указ «О проведении акции «Озеленение страны – наследие для будущих поколений».

В соответствии с документом, размещенным на официальном сайте главы государства, в ноябре 2007 года в Украине будет проведена акция «Озеленение страны – наследие для будущих поколений».

Президент поручил Кабинету Министров Украины, Совету министров Автономной Республики Крым, местным государственным администрациям утвердить в трехдневный срок планы мероприятий по проведению акции, предусмотрев комплекс действий по сохранению окружающей среды на общегосударственном, региональном и местном уровнях, в частности, по благоустройству и созданию новых зеленых зон, парков, скверов в каждом населенном пункте, распространению природоохранных знаний.

Органам местного самоуправления рекомендует принять участие в подготовке и проведении акции.

Кроме того, Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины поручено обеспечить широкое освещение мероприятий по подготовке и проведению акции.

Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.