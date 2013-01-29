В Тернополе мужчина занимался рэкетом среди школьников

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, одному из потерпевших старший товарищ пообещал покровительство, заверяя, что у него есть связи в правоохранительных органах. По словам школьника, ему сначала понравилась идея иметь покровителя, поскольку он в свое время привлекался к ответственности за совершение кражи мобильных телефонов, однако из-за несовершеннолетия наказания избежал.

Поэтому в течение нескольких месяцев 9-классник ежемесячно платил по 150 грн, как требовал его 25-летний товарищ.

Впоследствии школьник стал избегать встречи с «покровителем». После этого его несколько раз на улице останавливали неизвестные и запугивали. Недавно они привели несовершеннолетнего к вымогателю и тот, применяя силу, потребовал вернуть долг за неуплаченные месяцы и забрал мобильный телефон.

Поняв, что самостоятельно разрешить конфликт не удастся, школьник все рассказал родителям, а те обратились в милицию.

Вымогателя задержали «на горячем» на прошлой неделе, когда он забирал у потерпевшего 1 тыс. грн.

По данным милиции, задержанный запугивал как минимум еще одного школьника, который тоже уже написал заявление. Требуя уплату долга, 25-летний тернополянин сломал ему ногу и выбил зуб.

Вымогатель арестован. В отношении него начато уголовное производство по ч. 1 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.