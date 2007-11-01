Памятник Екатерине II передан Одессе во временное пользование

Памятник Екатерине II (официальное название - памятник основателям Одессы) будет передан на баланс коммунального предприятия «Муниципальный музей частных коллекций им. Блещунова». Об этом сообщил на сегодняшнем заседании исполкома Одесского городского совета начальник горуправления охраны объектов культурного наследия Владимир МЕЩЕРЯКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «сейчас фигуры основателей - статуи Григория Потемкина, Платона Зубова, Иосифа Дерибаса и Франца Деволана - находятся на балансе Одесского историко-краеведческого музея, а все остальные фрагменты памятника, включая фигуру Екатерины II, принадлежат меценатам памятника (членам семьи депутата горсовета Руслана ТАРПАНА, избранного по списку Блока Витренко «Народная оппозиция» – УНИАН).

“Скульптуры формально предоставлены городу во временное пользование”, - подытожил В.МЕЩЕРЯКОВ.

Как сообщал УНИАН, скульптурная композиция в память об основателях Одессы была установлена в 1900 году и снесена в 1920-м. Фрагменты мемориала хранятся в историко-краеведческом музее.

На месте, где стояла композиция, в 1965 году был установлен памятник восставшим на броненосце "Потемкин". В 2007 году его демонтировали и перенесли на Таможенную площадь. На этом месте в субботу, 27 октября, было открыт памятник основателям города, центральной фигурой которого стала фигура российской императрицы Екатерины II.