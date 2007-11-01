Киевсовет досрочно прекратил полномочия пяти депутатов Александра СУПРУНЕНКО, Игоря ЧЕРКАССКОГО, Александра ПОНОМАРЕНКО, Сергея ПОДГОРНОГО, Владимира БОНДАРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на заседании сессии после обнародования соответствующих заявлений депутатов.

Александр СУПРУНЕНКО, который был депутатом фракции Блока Черновецкого в Киевсовете, избран в Верховную Раду по списку Партии регионов; Игорь ЧЕРКАССКИЙ, Александр ПОНОМАРЕНКО и Сергей ПОДГОРНЫЙ, которые были депутатами фракции БЮТ в Киевсовете, избраны в парламент по спискам соответствующего блока; Владимир БОНДАРЕНКО, который был во фракции Кличко, избран в ВР также по списку БЮТ.