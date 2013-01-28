Темпы роста средней зарплаты за год упали в полтора раза

Официальные зарплаты украинцев в минувшем году росли в полтора раза медленнее, чем годом ранее, сообщили в Госстате.

Лишь благодаря дефляции повышение реальных доходов осталось на уровне 11%. Эксперты не ожидают в 2013 году ускорения темпов роста оплаты труда — в лучшем случае компании закладывают 10-процентное увеличение зарплат. При этом даже государство создает схемы экономии на оплате труда, пишет Коммерсант.

Официальная заработная плата украинцев в среднем по стране в декабре выросла на 9%, до 3377 грн, что меньше, чем в предыдущие годы, сообщили в Госстате. Предновогоднее повышение зарплат в декабре 2011 года составило 12%, а в 2010 году — 11,7%. Самую существенную прибавку к зарплате получили чиновники — зарплаты в секторе госуправления выросли на 17,6% (до 4390 грн). Высокие темпы роста доходов отмечены и в других секторах, связанных с госбюджетом: здравоохранение (+16,1%, до 2594 грн) и образование (+10,3%, до 2767 грн). Такое повышение окладов лишь отчасти можно объяснить пересмотром размера минимальной зарплаты с 1 декабря на 1,43%, до 1134 грн. Оплата труда в промышленности выросла на 6,6%: самый значительный рост наблюдался в энергетической сфере (+17,5%), а металлургам и вовсе снизили оклады на 0,8%. Падение окладов в авиации (-2,8%) могли вызвать проблемы, возникшие в компании "АэроСвит".

За год зарплаты выросли на 10,6%, что намного меньше, чем в 2011 году,— 16,2%. Впрочем, в связи с тем, что минувший год завершился потребительской дефляцией, реальные доходы украинцев второй год подряд растут на 11%. Эксперты рынка в целом соглашаются с этими данными. "Наши исследования показывают, что уровень оплаты труда в Украине в прошлом году увеличился на 8-10%. При этом в промышленности не было крупных повышений, а резкий рост оплаты труда мы наблюдаем лишь в отдельных секторах, например в IT",— говорит руководитель департамента рекрутмента кадрового холдинга АНКОР Ирина Прудникова. По ее данным, высокие темпы роста оплаты труда наблюдались у специалистов по закупкам и продажам и квалифицированных работников высокотехнологичных компаний.

Государство также стало менее щедрым. Минимальная зарплата в текущем году увеличится на 7,4%. Однако если в минувшем году оклады и, соответственно, тарифную сетку пересматривали пять раз в год, то в текущем году это произойдет лишь дважды: в январе (+1,15%) и декабре (+6,19%). Благодаря этой схеме в среднем по году минимальные заработки вырастут всего на 1,67%.