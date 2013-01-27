В понедельник в Украине - до 20° мороза

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 28 января будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в восточной части и на крайнем западе небольшой снег, в Крыму и Приазовье слабый мокрый снег и дождь, местами гололед.

На дорогах гололедица, утром в западных областях местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Крыму северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью в западных и северных областях 11-16°, местами 20° мороза, на остальной территории 5-10° мороза, днем в Украине 3-8° мороза; на Закарпатье ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Крыму ночью близко 0°, днем 1-6° тепла.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 3-8° мороза.

В столице без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 5-7° мороза.