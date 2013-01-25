Киевский речной порт под давлением прокуратуры выплатил зарплату за октябрь

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры Киева.

Как отмечается в сообщении, прокурорской проверкой было установлено, что работникам порта не была выплачена зарплата за октябрь-ноябрь прошлого года.

Поэтому прокуратура Киева внесла представление начальнику Территориальной государственной инспекции труда в Киеве с требованием принять меры к устранению нарушений законодательства об оплате труда в ПАО «Киевский речной порт».

По информации столичной инспекции труда, администрацией порта уже погашено почти 1,7 млн. грн долга по зарплате 371 работнику, сказали в прокуратуре.