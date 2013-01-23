Прокуратура выявила растрату конфискованной контрабанды

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель пресс-службы прокуратуры города Валерий Ястрембский.

Согласно документам, данное имущество государственными исполнителями отдела принудительного выполнения решений управления государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в городе Севастополе передано со складов Севастопольской таможни на ответственное хранение специализированной торговой организации, но там его не оказалось.

По указанному факту 21 января начато уголовное производство по ч. 4 ст. 191 УК Украины (растрата чужого имущества, доверенного лицу или находившегося в его ведении в крупных размерах), которая предусматривает наказание в виде штрафа от 5,1 до 10,2 тыс. грн или ограничением воли сроком до трех лет или лишением свободы сроком до 3 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет. А также по ч. 2 ст. 388 УК Украины (растрата имущества, которое подлежит конфискации по решению суда, вступившего в законную силу), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет. Досудебное расследование проводится следственным управлениям УМВД Украины в города Севастополе.

Контроль и процессуальное руководство осуществляет прокуратура Севастополя.