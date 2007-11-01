Аделаджа решил, что украинцам нужно отдыхать не в Египте, а в Нигерии

Нигерия с целью улучшения экономики своей страны готовится открыть туристические маршруты для граждан Украины. Такое решение было принято во время визита в эту страну пастора церкви «Посольство Божье» Сандея АДЕЛАДЖИ, пишет « КоммерсантЪ-Украина ».

Однако, украинские турагентства и авиакомпании не спешат организовывать поездки украинских граждан в Нигерию, побаиваясь коров на взлетных полосах и местных бандитов, которые регулярно берут иностранцев в заложники.

Генеральный директор департамента развития туризма Нигерии Отунба Олусегун РУНЗЕВЕ на пресс-конференции 23 октября заявил, что желает сделать Нигерию «такой же туристически развитой страной, как Объединенные Арабские Эмираты».

Как сообщают местные СМИ, присутствующий на пресс-конференции пастор церкви «Посольство Божье» Сандей АДЕЛАДЖА возразил ему, что «простого политического желания для того, чтобы туризм в стране поднялся на высокий уровень, будет недостаточно – Нигерии понадобится еще и какое-то национальное безрассудство». При этом С.Аделаджа призывал нигерийское правительство «забыть о бюрократии» и отменить визы для европейцев, ссылаясь на опыт Украины: «Отмена виз стала мощным толчком для притока иностранных туристов».

Кроме того, С. Аделаджа пообещал по возвращении в Киев провести переговоры с Министерством культуры и туризма и попросить чиновников посодействовать тому, чтобы украинцы сменили Египет и Турцию на Нигерию. «Я сделаю им такое предложение. Пусть они его рассмотрят и примут решение», – отметил он.

В то же время, киевские турагентства и офисы авиакомпаний относительно Нигерии предварительно настроены скептически. Единственная в Украине авиакомпания, в распоряжении которой есть дальнемагистральные лайнеры, способные сделать беспосадочный перелет до Нигерии, – «Аеросвіт». Ее пресс-секретарь Сергей КУЦЫЙ заявил, что на сегодня компания не рассматривает возможность осуществлять регулярные рейсы в этом направлении. «Нам Нигерия неизвестна как страна безопасного и активного отдыха», - сказал он.

В подтверждение своих слов он прислал изданию восемь ссылок на статьи, в которых описываются случаи похищения заложников-иностранцев, осуществленные с июня по октября с заглавиями наподобие «Нигерийские похитители требовали выкуп за трехлетнюю британскую девочку» или «Нигерийская группировка, которая взяла ответственность за похищение россиян, прекратила перемирие с правительством».