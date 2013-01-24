Сегодня Украина подпишет контракт на добычу сланцевого газа с Shell

Кабмин уполномочил министра энергетики и угольной промышленности Э.Ставицкого подписать указанное соглашение, разрешив вносить в случае необходимости в ее проект изменения, не имеющие принципиального характера.

Вчера стало известно, что Кабинет Министров одобрил проект соглашения о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади между Украиной, компанией Shell Exploration and Production Ukraine Investment BV и «Надра Юзовская».

«Одобрить проект Соглашения о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Юзовского участка, между государством Украина и компанией "Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V." и обществом с ограниченной ответственностью "Надра Юзовская"», - говорилось в распоряжении Кабмина.

Как сообщал УНИАН, министр экологии и природных ресурсов Украины Олег Проскуряков, рассказывая о перспективах добычи сланцевого газа, сообщил, что добыча на Юзовском участке может принести до 150 млрд гривен прибыли.

«Оптимистический сценарий предполагает, что разработка может длиться 25 лет. При этом во все бюджеты, как местные, так и государственный, поступит не менее 150 миллиардов гривен дохода», - сказал О.Проскуряков.

По его словам, первоначальный этап разведки может составлять 5-6 лет. «Минимальный объем инвестиций – 410 миллионов долларов, планируется 15 разведывательных скважин», - сообщил министр. После этого, добавил он, «если будет коммерческое открытие, и мы защитим запасы нетрадиционных углеводородов, уже будет разрабатываться проект разработки данных площадей». По имеющимся расчетам газодобывающей компании, сообщил министр, оптимистический сценарий предполагает через 20 лет добычу газа в объемах до 25 млрд кубометров газа в год, а доходы могут составить более 50 млрд долл.

Справка УНИАН. В феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение СРП по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) площадям с запасами сланцевого газа. В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.