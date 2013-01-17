Министр говорит, что нетрадиционный газ даст Харькову и Украине 150 миллиардов

Как сообщили УНАН в пресс-службе Харьковской обгосадминистрации, об этом сказал сегодня на сессии Харьковского облсовета министр экологии и природных ресурсов Украины Олег Проскуряков, говоря о перспективах добычи сланцевого газа в регионе.

«Оптимистический сценарий предполагает, что разработка может длиться 25 лет. При этом во все бюджеты, как местный, так и государственный, поступит не менее 150 миллиардов гривен дохода», - сказал О.Проскуряков.

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По его словам, первоначальный этап разведки может составлять 5-6 лет. «Минимальный объем инвестиций – 410 миллионов долларов, планируется 15 разведывательных скважин», - сообщил министр.

После этого, добавил он, «если будет коммерческое открытие, и мы защитим запасы нетрадиционных углеводородов, уже будет разрабатываться проект разработки данных площадей».

По имеющимся расчетам газодобывающей компании, сообщил министр, оптимистический сценарий предполагает через 20 лет добычу газа в объемах до 25 млрд кубометров газа в год, а доходы могут составить более 50 млрд долл.

«Базовый сценарий компании «Shell» предполагает более 10 млрд долларов, оптимистический – более 50 млрд долларов. В течение 10 лет по базовому сценарию мы можем нарастить добычу сланцевого газа до 10 млрд куб. м в год, а при пике добычи лет через 20 дойти до 25 млрд куб. м», - сказал О.Проскуряков.

Как сообщал УНИАН, Харьковский облсовет 17 января, одобрил проект договора о разделе углеводородов, которые будут добываться на одном из самых перспективных участков – «Юзовском», часть которого находится на территории области. В своем комментарии, министр экологии и природных ресурсов Украины Олег Проскуряков сообщил, что соглашение между правительством Украины и инвесторами нетрадиционной добычи газа в Харьковской области планируется подписать до конца января т.г.

Справка УНИАН. В феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение СРП по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) площадям с запасами сланцевого газа.

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.