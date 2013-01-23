В центре Одессы смертельно ранили женщину (дополненная)

Утром среды, 23 января, в центре Одессы, в офисе на углу улиц Садовой и Дворянской, неизвестный мужчина смертельно ранил женщину – милиция оцепила квартал, ведя розыскные мероприятия.

Об этом сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области, уточнив, что около 8.00 из офиса одной из частных компаний в милицию поступил сигнал о ножевом ранении 32-летней женщины.

Прибывшие на место вызова работники милиции и частного охранного агентства обнаружили тяжело раненную женщину, бригада кареты «скорой помощи» в 8.15 констатировала ее смерть.

Выясняются обстоятельства происшествия и ведутся розыскные мероприятия с применением служебных собак.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области, сотрудники Приморского РОВД ведут розыск мужчины, подозреваемого в ограблении букмекерской конторы и совершении убийства женщины, которая работала администратором этой конторы.

Вместе с тем, в ОСО облУВД пока не располагают сведениями о результатах розыскных мероприятий.

Согласно данным частного охранного агентства, обеспечивавшего безопасность фирмы, где произошло убийство, сигнал тревоги на пульт охранного агентства и милиции поступил сегодня в 7:49. Примерно в это же время, по записям уличных камер наблюдения, один из посетителей клуба спешно покинул это заведение.

По данным директора «Игровой арены APACHE», которая расположена рядом с помещением ограбленной букмекерской конторы BETCITY, из записей офисной видеокамеры видно, что последний из посетителей был допущен погибшим администратором в помещение конторы за четверть часа до совершения убийства и ограбления. Когда мужчина проиграл имевшиеся деньги, он перерезал горло дежурному администратору, забрал выручку – около 4 тыс. грн – и покинул помещение.

Во время борьбы с преступником администратор букмекерской конторы успела нажать «тревожную кнопку», однако прибывшие в офис сотрудники охранного агентства опоздали и разминулись с убийцей.

Сейчас правоохранители ведут допрос второго администратора конторы, которая должна была сменить утром убитую женщину, а также постоянных посетителей и владельца букмекерской конторы.