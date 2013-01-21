Спекулянты предпринимают попытки вывоза иностранной валюты из Украины

В результате совместной операции, проведенной сотрудниками Службы безопасности Украины и Киевской областной таможни, в международном аэропорту «Борисполь» за попытку незаконного перемещения иностранной валюты задержан гражданин Украины, которий намеревался противоправным путем вывезти в Беларусь 620 тысяч долларов США.

В соответствии с частью 1 статьи 482 Таможенного Кодекса Украины в отношении гражданина составлен соответствующий протокол. В соответствии со статьей 511 Таможенного Кодекса Украины вышеуказанная иностранная валюта конфискована. Решение о привлечении гражданина к ответственности и мера наказания будут определены решением суда. Заседание Бориспольского горрайонного суда Киевской области по этому делу состоится 1 февраля 2013 года.

Правоохранительными органами также рассматривается целесообразность привлечения к ответственности главного инспектора таможенного поста «Борисполь-аэропорт», которая не обеспечила проведение необходимых процедур, направленных на пресечение попытки контрабанды валюты, предпринятой гражданином.

Таким образом, есть все основания утверждать - приобретенные в неоправдавшейся надежде на рост курса доллары спекулянты вынуждены вывозить из Украины в те государства, где, по их мнению, возможна курсовая нестабильность.

Напомним, 19 декабря 2012 года в ходе патрулирования украинско-белорусской границы в районе села Сельца-Млыновские Ратновского района Волынской области пограничный отряд задержал двух граждан Украины, направлявшихся в сторону белорусского села Мокраны, которые пытались незаконно переместить через границу Украины 2,4 миллиона долларов. Иностранная валюта была конфискована, к контрабандистам на основании решения Любомильского райсуда Волынской области от 24 декабря 2012 года применены санкции в соответствии с часть 1 статьи 482 Таможенного Кодекса Украины.