Завтра два берега Днепра соединят живой цепью

Акция проходит уже шестой год подряд и каждый раз собирает все большее количество участников. Ее основателем и организатором является Братство казацкого боевого обычая “Спас”.

Как сообщили УНИАН организаторы акции, беря пример с первой “живой” цепи в Украине, которая была образована в январе 1990 года и которая соединила Киев и Львов, участники возьмутся за руки и символично объединят два берега Днепра.

Особенностью этого года будут акции, проведенные не только в Киеве, но и в других городах Украины, а также акции в Германии, странах Балтии и Канаде. Изюминкой акции станет 30-метровый государственный флаг, который образуют участники.

В этом году акция проходит при поддержке друзей: СТК «Скифы», РЦПВ "Звитяга", Студенческое Братство НаУКМА, музей И.Гончара.

Организаторы мероприятия призывают участников приносить с собой государственную символику.

Как отмечают организаторы, акция не является политической и любая партийная или организационная атрибутика во время ее проведения запрещена.

Сбор участников акции на остановках перед мостом Патона в 8.00, на станции метро «Дружбы Народов» и «Левобережная» - в 7.30.

После «живой цепи» участники проведут акцию «Прикрепи Ленту» - они будут раздавать информационные листовки о Дне Соборности Украины и сине-желтые ленты.

В 19.00 состоится праздничный концерт по случаю Дня Соборности в Национальном музее им. Гончара и угощение кулешом и горячим глинтвейном. На концерте будут Олег Сухарев (группа «Сами свои»), Александр Ярмола (группа «Гайдамаки»).

*** 22 января 1918 года в помещении Киевского Дома учителя был подписан Четвертый Универсал, которым Украинская Народная Республика провозглашена суверенным и независимым государством. А в этот день в 1919 году на Софийской площади в Киеве был провозглашен Акт Соборности украинских земель.