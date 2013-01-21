В Харькове охранник застрелил мужчину, который с саблей штурмовал телевидение

В Харькове сотрудники Государственной службы охраны применили против нападавшего табельное оружие.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента Госслужбы охраны при МВД Украины, сегодня, 21 января, в Харькове в 01.42 в дежурную часть управления ГСО поступило сообщение о срабатывании тревожной сигнализации на охраняемом объекте – Харьковской областной государственной телерадиокомпании. Через несколько минут на место происшествия прибыла группа задержания Государственной службы охраны.

Как выяснилось, неизвестный мужчина, разбив стекло входных дверей, пытался проникнуть в помещение телерадиокомпании. На его пути стал работник ведомственной охраны, заблокировавший злоумышленника между входными дверями до прибытия работников милиции.

По прибытии работников Государственной службы охраны старший группы задержания несколько раз предлагал подозреваемому выйти из помещения, однако тот не реагировал. При попытке работником милиции применить специальное средство «Терен-4М» неизвестный выскочил сквозь разбитое стекло и бросился на работника милиции, пытаясь нанести удар холодным оружием, похожим на самодельную саблю, говорится в сообщении.

«Отступая и уклоняясь от ударов нападавшего, милиционер предупредил его о возможности применения против него табельного оружия, однако тот продолжал наступать, размахивая холодным оружием. После нескольких предупредительных выстрелов злоумышленник не прекратил своих действий», - проинформировали в пресс-службе.

В связи с этим, ввиду очевидной угрозы жизни работнику милиции и, возможно, другим гражданам, которые находились или могли оказаться вблизи места происшествия, милиционер выстрелил из табельного оружия в подозреваемого. От полученного огнестрельного поражения неизвестный умер на месте, сообщили в ГСО.

В настоящее время принимаются меры по установлению личности подозреваемого.

Проходит служебная проверка относительно правомерности действий работников милиции, добавили в пресс-службе.