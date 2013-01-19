Янукович приказал усилить безопасность судей и их семей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

По словам советника Президента Украины Андрея Портнова, согласно поручению, правительство при участии Государственной судебной администрации должно обеспечить оборудование зданий судов турникетами, металлоискателями, охранной и противопожарной сигнализацией, а также системами видеонаблюдения и устройствами извещения об опасности.

Также к 1 марта 2013 года правительству поручено разработать законопроект о мерах безопасности по местожительству судей и членов их семей.

Как заявил А.Портнов, реализация предусмотренных поручением мер должна защитить судей, усилить гарантии независимости для них и предотвратить вмешательство в их профессиональную деятельность.

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Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2012 года в Харькове неизвестные убили судью Фрунзенского районного суда города Владимира Трофимова и членов его семьи. Тела были обезглавлены.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 115 УПК (умышленное убийство).