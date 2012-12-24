Смакование подробностей убийства судьи из Харькова вызывает обеспокоенность – Высший спецсуд

«Это жестокое убийство стало потрясением для всего общества, которое все еще находится в состоянии скорби, растерянности и возмущения наглостью этого преступления», - отмечают в суде.



Это происшествие, убеждены авторы заявления, стало своеобразной лакмусовой бумажкой и помогло выявить скрытые проблемы современного украинского общества. В частности, вызывает глубокую обеспокоенность нездоровое «смакование» подробностей этого преступления и резвое обсуждение отдельными гражданами и представителями СМИ разных версий следствия, среди которых и мотивы, связанные с профессиональной деятельностью В.Трофимова.

«Основным назначением суда является рассмотрение и решение дел о преступлениях, спорах и других негативных общественных проявлениях, находящихся вне закона. Именно поэтому судебная система любой страны всегда была и будет оставаться объектом повышенного внимания для нечистых на руку репортеров. Некоторые журналисты воспринимают суд как источник происхождения «легкого материала» – от поиска резонансных дел до неоправданных обвинений работников судебной системы во всех проблемах современного общества», - отмечается в заявлении.

В Высшем спецсуде констатируют, что в некоторых СМИ «огульно шельмуют» всех без исключения судей и работников аппаратов судов, которые «в сложных условиях огромной физической нагрузки и психологического напряжения выполняют свои обязанности».

Кроме того, в заявлении говорится, что существует еще много проблем и нерешенных вопросов, которые существенно влияют на деятельность судей, в частности необходимость совершенствования законодательной базы. «Мы осознаем то, что судебные органы в Украине, как и в любой другой стране, работают неидеально, поскольку суд является ярким отражением всей гаммы проблем отдельного государства и общества», - отмечают в Высшем спецсуде.

Коллектив Высшего спецсуда Украины выражает глубокие соболезнования родным и близким В.Трофимова и отмечает, что у него остались 96-летний отец, в прошлом также судья, и 86-летняя мать.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря в Харькове в собственной квартире были обнаружены обезглавленные тела судьи Фрунзенского райсуда города Владимира Трофимова, его жены Ирины, их сына и невестки.

16 декабря на брифинге генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка сообщил, что следствие рассматривает три основные версии: убийство, связанное с профессиональной деятельностью судьи, убийство с целью завладения имуществом потерпевшего, убийство на заказ.

17 декабря харьковская милиция объявила о вознаграждении в 200 тыс. грн за помощь следствию в раскрытии этого преступления.