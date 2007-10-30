Мэр Ялты пытается успокоить российских инвесторов

У депутата Госдумы России Александра ЛЕБЕДЕВА, совладельца Национального резервного банка, который финансирует реконструкцию театра имени А.П.Чехова в Ялте, нет поводов для беспокойства из-за решения о передаче театра из коммунальной собственности города в собственность Автономной Республики Крым.

Так мэр Ялты Сергей БРАЙКО прокомментировал опасения А.ЛЕБЕДЕВА, озвученные в СМИ, о том, что власти Крыма хотят сделать из театра казино.

«Вопрос окончательно не решен. Но если вдруг эта процедура формально произойдет, то это ничем не грозит инвестору. Потому что и город, и Крым прекрасно понимают, что сегодня мы благодаря инвестору получили новый, реконструированный, прекрасный театр. Поэтому, безусловно, ни строчки в условиях договора меняться не будет и никакой опасности для инвестора в последующей эксплуатации театра тоже не будет, так как условия не меняются. Я думаю, что когда приедут представители инвесторов, мы сядем, проговорим ситуацию, и все поймут, что это решение - чисто формальный подход», - говорится в комментарии С.БРАЙКО, текст которого передан агентству УНИАН.

По словам мэра, изначально была договоренность об обмене двумя культурными площадками – о передаче зала «Юбилейный» (где проходит большинство концертов в Ялте – УНИАН) в собственность Крыма, а взамен Ялте передали театр Чехова из республиканской собственности. «Но потом летом 2006 года сессия Ялтинского горсовета отменила свое решение о передаче зала «Юбилейный», то есть была нарушена договоренность. Соответственно, сегодня так же поступила сессия Верховной Рады Крыма. Я думаю, что мы решим эти вопросы с Верховной Радой и с Министерством культуры. Могу гарантировать, что это никак не отразится на сути арендного договора», - заверил С.БРАЙКО.

При этом он отметил, что все расходы по эксплуатации будет нести арендатор. «Но при этом мы проговаривали год назад ситуацию, что если для арендатора будет экономически невыгодно содержание театра, и он начнет поднимать цены, тогда город и республика подключатся к финансированию, чтобы цены не были запредельными. Потому что мы хотим, чтобы были бесплатные спектакли для школьников, социальных категорий граждан, условия для нашего симфонического оркестра. Мы не хотим, чтобы в пик сезона цены поднимались до такого максимума, что ни наш житель, ни отдыхающий не сможет сходить в театр. Поэтому будет применяться гибкая ценовая политика, и мы всегда будем готовы поддержать финансово и арендатора, и инвестора. Я считаю, что сегодня нет оснований для беспокойства», - заявил мэр.

Он также добавил, что ориентировочно открытие театра планируется на 15 декабря. «Это срок реальный - к этому времени, я надеюсь, театр будет готов», - сказал С.БРАЙКО.

Напомним, на минувшей неделе крымский парламент отменил пункт своего постановления о передаче здания ялтинского театра имени Чехова из республиканской собственности в коммунальную собственность Ялты.

29 октября А.ЛЕБЕДЕВ, как сообщается на его официальном сайте, заявил, что решение о передаче здания Музея-театра им. А.П.Чехова из собственности города Ялты в собственность Автономной республики Крым – первый шаг на пути к тому, чтобы отобрать этот объект у российского инвестора. По словам А.ЛЕБЕДЕВА, по имеющимся у него сведениям, власти АРК «хотят отдать здание аффилированным бизнес-структурам, чтобы те организовали там развлекательный центр с казино». «К сожалению, это типичная для современной Украины история – пригласить российского инвестора, подождать, пока он сделает что-нибудь путное, а потом отобрать и отдать «своим», - отметил он.

Депутат также напомнил, что Национальный резервный банк вложил в реконструкцию театра более 10 миллионов евро, «создал уникальный театральный центр и планировал в будущем году провести международный чеховский фестиваль». «Судя по всему, теперь этим планам не суждено сбыться», - отметил А.ЛЕБЕДЕВ.