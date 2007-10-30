Румыния хочет забрать из Украины 1 миллиард долларов инвестиций

Румыния не заинтересована в достройке Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд и хочет вернуть свои деньги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам Президент Румынии Траян БЕСЕСКУ после встречи в Бухаресте с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Т.БЕСЕСКУ отметил, что Румыния уже не заинтересована в том, чтобы вкладывать инвестиции в этот комбинат.

Он напомнил, что вся металлургическая промышленность Румынии была приватизирована, и поэтому они не заинтересованы на государственном уровне вкладывать средства в подобные предприятия.

В то же время, по словам Президента Румынии, его страна заинтересована в том, чтобы Украина принимала любые решения по КГОКОР после консультаций с румынской стороной. Т.БЕСЕСКУ отметил, что Румыния заинтересована в возврате около 1 млрд. долларов инвестиций, которые она вложила в этот комбинат.

При этом он заметил, что Румыния не требует, чтобы это было обязательно стопроцентный возврат средств. «Это может быть 30%, может 200%», - сказал Т.БЕСЕСКУ, добавив, что все будет зависеть от того, насколько успешной будет приватизация КГОКОР.

В свою очередь, В.ЮЩЕНКО заявил, что украинская сторона в вопросе достройки КГОКОРа будет действовать прозрачно и публично.

Он также пообещал, что Украина будет принимать во внимание все взятые на себя международные обязательства.

Как сообщал УНИАН, в августе 2006 года правительство решило создать на базе КГОКОР совместное предприятие в форме акционерного общества с государственной долей в уставном фонде не меньше 50%+1 акция.

Тогда же предложение ООО “Смарт-групп” (Запорожье) и ЗАО “Металлоинвест” (РФ) как потенциальные инвесторы завершения строительства КГОКОРа были признаны наиболее оптимальным. О своей заинтересованности в КГОКОР заявляли Arcelor Mittal, «Северсталь», «Магнитогорский меткомбинат» (РФ) и Sinosteel (Китай).

20 сентября 2007 года Фонд госимущества планировал подписать соглашение с инвестором Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд - российской компанией «Металлоинвест». Однако подписание договора с инвестором КГОКОР было отменено в связи с болезнью председателя ФГИУ Валентины СЕМЕНЮК.

Кабинет Министров 3 октября 2007 года принял решение о создании рабочей группы для проверки вопроса создания акционерного общества на базе имущественного комплекса КГОКОРа.

10 октября члены рабочей группы пришли к заключению, что создание совместного предприятия в форме акционерного общества с государственной долей в уставном фонде не менее 50% плюс одна акция на базе имущества комбината отвечает нормативным требованиям.

Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом №941/2007 запретил Фонду госимущества осуществлять какие-либо действия относительно госимущества КГОКОРа.

Президент также обязал секретаря Совета национальной безопасности и обороны обеспечить подготовку к рассмотрению на ближайшем заседании СНБО вопроса о совершенстве государственной политики в области приватизации, проработав при этом проблемные аспекты разгосударствления объектов горно-металлургического комплекса.

Также по обращению Президента СБУ и Генпрокуратура приступили к проверке законности действий ФГИУ относительно Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд.

Кроме того, Президент обещает, что решение по Криворожскому горно-обогатительному комбинату окисленных руд будет приниматься после консультаций с участниками проекта.

***Сметная стоимость строительства КГОКОРа, которое началось в 1985 году, составляет 2,4 млрд. долларов, из которых освоено 1,65 млрд. дол. Доля Украины - 56,4%, Румынии - 28%, остальные принадлежат Словакии. Сейчас строительная готовность комбината составляет 66%. Для завершения строительства и введения в эксплуатацию первой очереди комбината необходимо около 200 млн. дол.

Мощность предприятия - 10 млн. тонн окатышей, первого пускового комплекса - 6,6 млн. тонн.