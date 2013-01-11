GFK: Украина - один из беднейших соседей ЕС

Самый больший непосредственный восточный сосед Европейского Союза – Украина - по уровню покупательной способности своих граждан (менее 3,2 тысячи евро в год) вошла в девятку самых бедных государств Европейского континента.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствует исследование международной компании GFK, которая проанализировали возможные расходы в этом году в 42 европейских странах.

Аналитики компании подсчитали, что в среднем каждый гражданин из этих государств потратит в 2013 году на оплату товаров и услуг 12,8 тысячи евро, в то время, как украинцы и жители еще восьми государств, среди которых Беларусь и член Евросоюза Болгария, меньше 25% процентов этой суммы.

Самыми богатыми в Европе остаются граждане Норвегии и Швейцарии, которые смогут потратить вдвое большую сумму, чем в среднем европейцы, а абсолютным лидером стало княжество Лихтенштейн, с населением около 35-тысяч человек, жители которого потратят в 4 раза больше.

Больше в среднем смогут потратить в 2013 году жители шестнадцати европейских стран – главным образом так называемых «старых членов» Евросоюза - 12 государств Западной Европы, в то время как остальные – меньше.

«В целом в руках 50% жителей анализируемых стран сконцентрировано 72% европейской покупательной способности», - отмечает GFK.

Граждане самого большего непосредственного западного соседа Украины – Польши - потратят 45% от средних европейских расходов на фоне 81% в Словении, 58% в Чехии и 60% в Словакии.

GFK отметило падение из-за кризиса в национальных экономиках в рейтинге доходов и расходов граждан Испании и Греции, заметив, что испанцы смогут потратить столько же, сколько в среднем европейцы, а греки - на 10% меньше.

По уровню расходов без учета численности населения в десятку лидеров вошли Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания, Турция, Голландия, Швейцария, Польша и Бельгия.

Немцы, по оценкам GFK, в этом году смогут потратить 1,6 трлн евро в то время, как бельгийцы – 212 млрд евро, а граждане 38-миллионной Польши – 220 млрд евро.

Как сообщал УНИАН, по официальным данным, в ноябре прошлого года средняя зарплата в Украине составляла около 3,1 тысяч гривен, или меньше 300 евро, в месяц.

Справка УНИАН. Ряд экспертов отмечают, что большинство украинцев зарабатывают больше, чем показывает официальная статистика из-за распространенной в Украине практики выплаты зарплат без уплаты налогов и социальных сборов.

По неофициальным оценкам, озвучиваемым представителям украинской власти, около 5 млн украинцев могут ежемесячно в среднем получать "в конвертах" около 2,5 тысяч гривен.