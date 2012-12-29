Задолженность по зарплате выросла до 950,5 млн грн

Об этом сказано в сообщении Государственной службы статистики Украины

Как следует из сообщения, 51% долга сформировали экономически активные предприятия, 43,5% долга – предприятия-банкроты и 5,5% - экономически неактивные предприятия.

Наибольший размер долга зафиксирован в промышленности – 528 млн грн, наименьший – в сфере культуры и спорта – 2,2 млн грн.

В региональном разрезе наибольший размер долга зафиксирован в Донецкой области – 158,758 млн грн и Харьковской области – 124,972 млн грн. Наименьший размер долга – в Черновицкой области – 45 тыс. грн и в Ривненской области – 1,580 млн грн.

Как сообщал УНИАН, задолженность по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 ноября сократилась по сравнению с 1 октября на 3%, или 30 млн грн и составила 896,906 млн грн.