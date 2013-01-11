Евро на межбанке резко идет вверх

11:03, 11 января 2013
Общество
2391 0

Торги на межбанке открылись котировками 8,1350/8,1450 грн/долл., по евро – 10,7905/10,8050 грн/евро

Долар, євро

В пятницу, 11 января, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,1350/8,1450 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2688/0,2693, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,7905/10,8050. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3063/1,3065 (четверг — 1,3063/1,3065).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter