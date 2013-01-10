В ЕЦБ говорят, что в этом году зона евро начнет выздоравливать

Как заявили в ЕЦБ, признаки такого выздоровления уже есть, пишет Радио "Свобода".

Как заявил президент ЕЦБ Марио Драги после того, как банк оставил основную ставку на рекордно низком уровне 0,75%, инфляция в еврозоне остается в желаемых пределах. По ожиданиям экономистов, в течение года инфляция в еврозоне упадет до менее чем 2%.

По его словам, нынешняя экономическая слабость еврозоны продлится еще некоторое время, но позже в этом году наступит оживление экономической активности.